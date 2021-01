Manafá recuperado da Covid-19 e apto para a Taça da Liga

Wilson Manafá está curado da covid-19 e já regressou aos treinos do FC Porto, segundo o jornal "O Jogo", podendo ser opção para o jogo de terça-feira contra o Sporting, para a meia-final da Taça da Liga.

O lateral testou positivo no dia 8 de janeiro e desfalcou a equipa nos jogos contra o Famalicão, Nacional e Benfica, onde alinhou Nanú na sua posição.

O defesa de 26 anos já regressou aos treinos no sábado e tem até terça-feira para recuperar os índices físicos para poder ser opção para o jogo contra os leões. O plantel goza de folga no domingo e treina novamente na segunda-feira, véspera do jogo.