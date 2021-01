Em Setúbal há quem desista de estar nas assembleias de voto com "medo" da pandemia

Maria das Dores Meira mostra-se visivelmente contente com o número de inscritos para o voto antecipado deste domingo, são mais de duas mil - no sábado eram, exatamente, 2.225 - as pessoas que, no município de Setúbal, querem ir às urnas com uma semana de antecedência. Mas está preocupada com os receios da população e, sobretudo, dos cidadãos que devem garantir o funcionamento das assembleias de voto.

Em conversa com a Renascença, a presidente da câmara diz que "o voto antecipado está a ter uma grande adesão, já nas últimas eleições teve" e que nestas o número de inscritos até chega a ser superior em relação às últimas eleições. "Eram 800, mil e agora 2225 é muito bom", remata a autarca.

A operação está a ser preparada em plena Avenida Luísa Todi. No Cais 3, no centro de Setúbal, estão prontas cinco secções de voto e estavam a ser ainda preparadas "mais duas secções de voto", com Maria das Dores Meira a garantir que tudo está a ser feito no "cumprimento devido das regras sanitárias".

A autarca insiste muito ao longo da conversa que "as pessoas vão ter uma grande distância social, vão estar muito funcionários da câmara a garantirem a limpeza, a desinfeção da sala, está tudo preparado: as mesas, isso tudo".