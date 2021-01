Covid-19. João Ferreira admite necessidade de requisitar hospitais privados

Veja também:

O candidato presidencial João Ferreira admitiu este domingo que pode ser necessário requisitar serviços privados de saúde para acorrer a uma situação que classificou como sendo “de emergência”, no contexto da pandemia de Covid-19.

“Todos os meios, mas todos os meios mesmo, devem ser mobilizados para assegurar a resposta que seja necessária, inclusive aqueles que, estando previstos no Orçamento do Estado, ainda carecem de concretização no Serviço Nacional de Saúde, incluindo, se necessário, requisitando, como está previsto na lei, como já se fez, nos últimos meses já por diversas vezes, também serviços privados”, afirmou.

Falando aos jornalistas em frente a uma superfície comercial de Lisboa, o candidato comunista considerou que é “essencial” garantir a resposta a todos e que “não pode ser poupado nenhum meio para acorrer a uma situação que já se percebeu que é de emergência”.