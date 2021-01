Autarca de Braga junta-se a Medina e Carlos Carreiras como candidato a "melhor do mundo"

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, foi nomeado para o prémio de “melhor autarca do mundo 2020/2021”, pelo trabalho desenvolvido no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, anunciou este domingo fonte daquele município.

O nome de Ricardo Rio junta-se aos nomes dos presidentes da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, pelo mesmo motivo, a atuação no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

O prémio "World Mayor" é atribuído pela The City Mayors Foundation, uma fundação criada por municípios de todo o mundo. No total, estão na corrida 81 'mayors' de 38 países.