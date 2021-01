Ana Gomes apela a “unidade nacional” para evitar rutura nos serviços de saúde

“Esta é a altura dos que têm a responsabilidade do Estado, quer ao nível do Governo quer da Presidência da República, assumirem que temos de ultrapassar querelas ideológicas e temos que mobilizar num esforço de unidade nacional todos os recursos disponíveis para não permitirmos a rutura dos serviços básicos de saúde”, apelou.

“Este é o dia em que mais do que nunca temos de pedir que se ultrapassem as diferenças ideológicas, já que há quem explique com isso a demora de requisitar a capacidade instalada dos privados e do setor social”, afirmou a militante do PS e antiga eurodeputada socialista, na conversa online que promove diariamente nas suas redes sociais, hoje sobre o tema “Portugal, país socialmente justo, para todas as gerações”.

No dia em que Portugal atingiu um novo recorde de internamentos devido à covid-19 e a ministra da Saúde admitiu que todo o sistema de Saúde, incluindo Serviço Nacional de Saúde (SNS), setor social e privado e estruturas de retaguarda, está próximo do limite, Ana Gomes voltou a insistir na necessidade de uma requisição civil.

Ana Gomes pediu ainda aos portugueses que estejam “mais vigilantes do que nunca e com o máximo sentido de responsabilidade”, considerando que todas as medidas serão inúteis “se os portugueses não sentirem que é sua responsabilidade protegerem-se e protegerem os outros”.

Numa conversa que versou também sobre temas do trabalho, Ana Gomes criticou um modelo assente nos baixos salários e deixou um reparo ao atual Presidente a República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Muitas vezes vimos as ordens profissionais e as associações empresariais serem recebidas em Belém e raramente vimos associações e representantes sindicais serem recebidas no Palácio de Belém”, afirmou, considerando que dar mais força à concertação social “só vai favorecer a força negocial dos que representam a esmagadora maioria dos trabalhadores”.

Uma das convidadas do debate online de hoje foi a líder parlamentar do PAN (partido que apoia Ana Gomes, a par do Livre), Inês Sousa Real, que apelou a que o próximo inquilino de Belém seja “uma voz ativa” nos temas da justiça social e desafios climáticos e deixou um repto para as presidenciais de 24 de janeiro.

“A injustiça social também se manifesta nos nossos direitos políticos e nestas eleições há um repto que não tem sido feito e que é da mais elementar justiça que o seja: ao longo de mais cem anos de implantação da República nunca tivemos uma mulher eleita como Presidente da República”, salientou.