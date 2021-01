Três detidos no primeiro fim de semana de confinamento, 438 detenções desde março

As contraordenações registadas deveram-se maioritariamente ao consumento de álcool na via pública e não utilização de máscara.

A PSP deteve 438 pessoas desde março, em Portugal, no âmbito da fiscalização das medidas restritivas impostas pelo Governo.

“Desde o início da pandemia [em Portugal], [foram feitas] 438 detenções, das quais 118 por desobediência ao confinamento a que estavam obrigados por estarem infetados”, afirmou o diretor do departamento de operações da direção nacional da PSP, Luís Elias.

O decreto do Governo que regulamenta o novo confinamento geral devido à pandemia de Covid-19 entrou em vigor às 00h00 de sexta-feira e decorre até 30 de janeiro. Entre as restrições, o diploma prevê o encerramento do comércio e restauração, com exceção dos estabelecimentos de bens e serviços essenciais.



Os restaurantes e similares podem funcionar apenas em regime de 'take away' ou entregas ao domicílio.