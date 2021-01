Portugal é o país da UE com média mais alta de casos Covid por milhão de habitantes

Veja também:

Portugal é o país da União Europeia com a maior média de novos casos por milhão de habitantes, segundo os dados da "Our World in Data". A nível mundial, apenas Israel supera a marca portuguesa neste momento.

Depois de um crescente número de casos diários nas últimas semanas, Portugal tem vindo a escalar rapidamente o "ranking" de países com maior média de casos, tendo atingido os lugares do topo neste fim de semana.

No sábado, Portugal tornou-se, pela primeira vez, no país com maior média de novos casos por milhão de habitantes na Europa, superando a Irlanda, República Checa e Andorra.

Na sexta-feira, 15 de janeiro, Portugal foi mesmo o país no mundo inteiro com o maior número de casos por milhão de habitante, ocupando os lugares cimeiros da lista nos últimos dias, superado apenas por Israel e Andorra. No sábado, apenas Andorra, um microestrado com cerca de 75 mil habitantes, superou os números registados em Portugal.