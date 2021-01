Ministra admite que todo o sistema de Saúde está "muito próximo do limite"

Veja também:

A ministra da Saúde admitiu este domingo que todo o sistema de Saúde -- incluindo o Serviço Nacional de Saúde (SNS), setores social e privado e estruturas de retaguarda -- está próximo do limite.

“Estamos a pôr todos os meios que existem no país a funcionar, mas há um limite e estamos muito próximos do limite. E os portugueses precisam de saber disso”, afirmou Marta Temido à saída de uma reunião no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Em declarações aos jornalistas, a ministra da Saúde referiu os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS), que revelam 10.385 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e um novo recorde no número de internamentos, para sublinhar a gravidade da situação epidemiológica no país.