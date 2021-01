Marcelo diz que Governo quer acelerar vacinação dos bombeiros contra a Covid-19

Veja também:

O Presidente da República e recandidato à presidência disse este domingo que o Governo quer "acelerar o processo de vacinação" contra a Covid-19 de bombeiros e defendeu que por transportarem doentes têm risco idêntico ao pessoal do INEM.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje enquanto candidato presidencial o quartel dos Bombeiros Voluntários do Dafundo, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, onde ouviu relatos sobre as dificuldades causadas pelos atuais tempos de espera à porta dos serviços de urgência hospitalares para a entrega de doentes.

Contudo, foi na qualidade de chefe de Estado que acabou por comunicar informações sobre a vacinação dos bombeiros, referindo que procurou inteirar-se do assunto com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, depois de ter falado com o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ter ficado a saber que os bombeiros vão ser vacinados "em conjunto com as Forças Armadas e com as forças de segurança, nos chamados serviços essenciais", mas que o Governo quer "acelerar o processo de vacinação" e para isso já solicitou à Liga dos Bombeiros que indique quais são "os prioritários".