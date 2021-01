Longas filas marcam voto antecipado em Lisboa, Porto e Coimbra

A votação antecipada em mobilidade para as eleições presidenciais está a decorrer desde as 08h00 deste domingo. No local de voto da capital, na Reitoria da Universidade de Lisboa, as filas foam crescendo ao logo do decorrer do dia. Com um início mais calmo, de manhã, é visível a maior afluência já mais perto da hora do almoço. Ainda assim, o tempo de espera não preocupa os eleitores, que se encontram distribuídos por regiões e por ordem alfabética dos nomes, pelas várias faculdades da universidade lisboeta. "Sou do Algarve e estudo em Lisboa, portanto não tive outra escolha se não vir votar aqui. A fila de quem é da minha região está mesmo muito longa, tive de esperar algum tempo. Mas é bom sinal, talvez a abstenção baixe um bocadinho", disse à Renascença, Mariana Lopes, 22 anos. Já João Viegas, de 25 anos, que estuda em Lisboa, fala de uma outra realidade. "Não tive de esperar muito tempo, estou aqui há uns 20 minutos e estou quase despachado. Acho que está tudo bastante bem organizado, mas também vim cedo". afirmou. Lisboa é o concelho com mais inscritos, 33.364, seguido do Porto, com 13.280, e Coimbra, com 9.201, de acordo com o mapa publicado pelo Ministério da Administração Interna, em que se informa quais os locais de voto em cada um dos concelhos.

Os concelhos com menos inscritos são Porto Moniz, na Madeira, com oito inscritos, seguindo-se Nordeste, São Miguel, nos Açores, com nove, e Barrancos, distrito de Beja, com 14.

Depois da experiência de 2019, nas europeias e legislativas, o voto antecipado em mobilidade alargou-se, das capitais do distrito para as sedes dos concelhos, e o objetivo é simples: evitar grandes concentrações de pessoas devido à epidemia de covid-19 no país. Em Lisboa, junto à Reitoria da Universidade de Lisboa, registavam-se, cerca das 11h00, grandes filas de eleitores para votar. No Porto, uma hora e meia para votar No Porto, o cenário não era muito diferente. Na secção de voto do Porto, na rua Alves Redol. Ao final da manhão, a fila para votar dava três voltas antes de entrar no edifício. Quem quer votar espera mais de uma hora e meia. As pessoas que se deslocaram ao local são na sua maioria jovens, embora tamém se vejam pessoas de mais idade, mas em muito menor número. Em Coimbra, ao redor do pavilhão Mário Mexia as longas filas foi uma imagem que se repetiu durante toda a manhã. Quem estiver inscrito para o voto antecipado de hoje e não o fizer, pode fazê-lo no próximo domingo.