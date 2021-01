Um jovem motociclista morreu este domingo num despiste em Penafiel, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro e dos Bombeiros Voluntários.

Segundo as fontes, o jovem, de 25 anos, morreu no local do acidente, que ocorreu cerca das 16:30, na Rua 03 de Março, na cidade de Penafiel.

Para o local foram deslocados 11 homens e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários, para além do INEM e da GNR.