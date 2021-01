Covid-19. CCP apela à vacinação do Presidente da República e do Governo

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defende que o Presidente da República e os membros do Governo devem ser vacinados “com a maior brevidade”, sublinhando que a decisão não deve ser adiada por “populismo”.

“Face à gravidade da situação atual, acrescendo ainda o facto de Portugal assumir a Presidência da União Europeia, é fundamental que os titulares de órgãos de soberania, em particular o Presidente da República, os membros do Governo, o presidente da Assembleia da República, e os principais responsáveis das forças de segurança, devem ser vacinados com a maior brevidade, de forma a que possam cumprir as suas funções nas melhores condições”, defende a CCP em comunicado.

A confederação liderada por João Vieira Lopes sublinha que, “por muito respeito que possam merecer os critérios técnicos para a definição das pessoas abrangidas em cada fase de vacinação, outros valores têm que ser equacionados em simultâneo, nomeadamente a estabilidade e o regular funcionamento das instituições do Estado”.

Para a CCP, não se pode deixar “que algum populismo possa conduzir ao adiamento” desta decisão, que considera “urgente, até do ponto de vista da imagem que se quer deixar destes seis meses de Presidência Portuguesa da União Europeia”.