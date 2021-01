Cabrita sobre o voto antecipado: "Testemunhei respeito por todas as regras sanitárias"

Veja também:

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, garante que o voto antecipado está a ser um sucesso, compara o entusiasmo e adesão às urnas às primeiras eleições democráticas, e garante que estão a ser cumpridas todas as regras de segurança, apesar das longas filas no acesso às urnas.

Em declarações à imprensa neste domingo de votação antecipada, após ter exercido o seu direito de voto, no Barreiro, o ministro destacou o cumprimento das regras sanitárias.

"Testemunhei respeito por todas as regras. Todos com máscara, respeitando o distânciamento, com gel desinfetante e com todos os cuidados nos elementos da secção de voto. Votar é dos exercícios mais saudáveis que podemos fazer nestes tempos de pandemia", afirmou.

Cabrita perspetiva cerca de 250 mil votos antecipados, um recorde absoluto no país, e destaca o empenho dos portugueses no exercício democrático.

"Está a resultar o grande empenho dos portugueses na participação da democracia. Nos quase 250 mil inscritos no voto antecipado, vejo entusiasmo e alegria no voto semelhante à alegria das primeiras eleições democráticas. Estamos todos concentrados no combate pandemia, mas temos de afirmar os valores da democracia", explica.