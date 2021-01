Administração do hospital Garcia de Orta rejeita “pré-catástrofe” apesar de pressão

Veja também:

O presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta rejeitou este domingo que a unidade hospitalar esteja em risco de entrar num cenário “pré-catástrofe”, apesar da pressão que já esgotou as camas de internamento.

“O Hospital Garcia de Orta [HGO] não está de forma alguma em pré-catástrofe. Temos uma pressão de procura acentuada, mas estamos a conseguir responder com os meios internos e também com a ajuda da ARS [Autoridade Regional de Saúde], transferindo alguns doentes para outras regiões”, afirmou Luís Amaro.

No sábado, o HGO admitiu, em comunicado, um "cenário de pré-catástrofe”, caso se mantivesse a atual situação de pressão, decorrente da elevada procura de doentes Covid-19 e doentes não Covid-19.

No entanto, essa hipótese foi hoje rejeitada pelo presidente do Conselho de Administração, que, em declarações aos jornalistas, sublinhou que o hospital ainda tem capacidade de resposta.