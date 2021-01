Polícia detém 100 pessoas em protesto contra Governo e restrições Covid em Amesterdão

Veja também:

Cerca de 100 manifestantes foram presos este domingo durante uma manifestação em Amesterdão, onde perto de duas mil pessoas protestavam contra as restrições ligadas à pandemia de Covid-19 e contra o Governo dos Países Baixos, que renunciou na sexta-feira.

Os manifestantes reuniram-se à tarde na praça dos museus (Museumplein), no centro da capital, no seguimento de um apelo lançado nas redes sociais: “Nunca mais votem no governo Rutte!”.

Os manifestantes, muitos dos quais não cumpriram as medidas sanitárias impostas, foram expulsos pela polícia, em particular com o uso de canhões de água, afirmou o município de Amesterdão em comunicado.

Alguns manifestantes atiraram pedras aos polícias, acrescentou o município, que contabiliza uma centena de detenções.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, apresentou na sexta-feira a sua demissão e a de todos os ministros do executivo, na sequência de um escândalo relacionado com abonos de família e a acusação indevida de milhares de pessoas de fraude.