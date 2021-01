Phil Spector, lendário produtor musical condenado por homicídio, morre de Covid-19

O famoso produtor de música Phil Spector, que mudou o paradigma da música pop e rock na década de 1960, morreu este domingo vítima de infeção por Covid-19, na prisão da Califórnia onde estava a cumprir pena pelo homicídio da atriz Lana Clarkson. TInha 81 anos.

Antigo produtor de bandas como os Beatles, Phil Spector ganhou notoriedade no início dos anos 1960, com um estilo à data inovador de gravação de álbuns conhecido como "Parede de Som", baseado em camadas de som, reverberação e equalização .

Entre 1961 e 1965, Spector foi o produtor de 20 dos 40 hits musicais de topo a marcar esses anos, vindo depois a trabalhar com os Beatles na canção "Let It Be", bem como com Leonard Cohen, os Righteous Brothers e Ike e Tina Turner, entre outros artistas.

Décadas depois de se ter lançado no ramo musical produzindo álbuns de "girls bands" como as Crystals e as Ronettes, Spector acabaria por ser incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 1989.

Segundo o tablóide "Daily Mail", Spector foi diagnosticado com Covid-19 há quatro semanas, tendo sido transferido da sua cela para um hospital local. O produtor tinha sido condenado em 2007 a uma pena de prisão de 19 anos pelo homicídio involuntário de Clarkson.

O crime ocorreu em fevereiro de 2003, na casa de Spector, onde a atriz foi baleada na boca, acabando por morrer.