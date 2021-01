Forças Armadas da Guatemala reprimem caravana de migrantes em rota para os EUA

As forças de segurança da Guatemala detiveram e reprimiram este domingo violentamente uma caravana migrante composta por milhares de hondurenhos, que pretendem chegar ao México e posteriormente aos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo constatou a agência de notícias EFE, os migrantes foram atacados com bastões e bombas de gás lacrimogéneo por soldados do Exército da Guatemala, quando tentaram avançar numa estrada do oeste do país, onde permanecem cercados desde a noite de sábado.

Os hondurenhos fazem parte de uma caravana migrante formada por mais de 9 mil pessoas, segundo cálculos oficiais, que saiu de San Pedro Sula, em distintas fases, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira da última semana.