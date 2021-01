Como chegar a Presidente? Uma boa dose de "familiaridade, choque, distribuição e atenção"

Num mundo saturado de informação, o que determina o sucesso de um produto, uma marca ou um político? Donald Trump não é naturalmente popular, reuniu as ferramentas certas para chegar ao eleitorado que o elegeu. Nem todos os campeões de vendas chegam lá à primeira, alguns passam pelo anonimato e outros nunca de lá saem. Mesmo os que vendem muito podem não chegar a assim tantas pessoas e qualidade não garante sucesso.

O que procura o público? Derek Thompson desconstrói o mercado no livro “Hit Makers – A Ciência da Popularidade na Era da Distração” (Ed Actual), onde reúne a investigação às tendências de consumo e à psicologia por detrás das decisões, agora cada vez mais influenciada pela matemática das redes e ameaçada pelas notícias falsas.

Derek Thompson, editor da revista “The Atlantic”, onde escreve sobre economia e meios de comunicação social, analisa alguns dos sucessos que marcaram a História, desde a arte impressionista às túnicas no século XIII, passando pelo iPhone ou “A Guerra dos Tronos”. Em entrevista à Renascença, dá alguns exemplos de produtos que conquistaram as massas e explica como ser um campeão de vendas.

No mercado global que hoje temos, qual é o segredo do sucesso? Como é que alguns produtos e marcas conseguem ser campeões de vendas?

É importante começar pela psicologia humana. Sempre que alguém escolhe ver determinado programa, ler um livro, ouvir uma música ou comprar alguma coisa, está essencialmente a decidir entre duas forças concorrentes: uma é o que chamo de neofilia, o desejo de descobrir novidades, as pessoas têm prazer em descobrir programas de televisão, livros e ideias novas; ao mesmo tempo, nesta busca surge um medo por tudo o que seja novo demais - a neofobia.

Quando juntamos estas duas forças, a maioria gosta das surpresas familiares, mas não em demasia: surpreendentes, mas não em excesso. Desenhar produtos e ideias que as pessoas adorem e queiram comprar e usar, é desenhar para esse cruzamento, entre familiaridade e surpresa.

Mas não acredita em sucesso instantâneo, há muito trabalho por trás.

Sim, acho muito importante esta discussão que temos tido sobre conteúdo versus distribuição. Um filme é um sucesso de bilheteira porque é uma maravilha ou por causa do marketing e da publicidade a que é sujeito? Acho que as duas coisas são importantes, conteúdo e distribuição, mas gasto, pelo menos, metade do livro a falar da distribuição, porque acredito que é frequentemente desvalorizada pelos produtores.

Há muitas pessoas que, por exemplo, escrevem uma música e porque acham que fica no ouvido e é muito boa vai tornar-se viral, sem qualquer esforço de marketing. O que sabemos, através de investigação e pelo que a história nos diz, é que isso não é verdade.

Marketing e distribuição determinam com frequência o que se torna popular ou não. Se estamos a avaliar o que é popular, temos que prestar atenção às pessoas que controlam a distribuição e o marketing.

O passa palavra e o boca a boca ainda são relevantes? Ou é tudo uma questão de marketing?

Não é tudo marketing. Também precisamos de surpresas familiares e distribuição inteligente. No livro dou vários exemplos em que os dois são necessários, como nos anos 50, no início da fase do rock and roll, havia uma música, o "Rock Around The Clock", que acabou por ser a mais popular da década e uma das mais vendidas na história musical da América.

No entanto, quando "Rock Around The Clock" surgiu, em 1954, foi um enorme fracasso, estava no lado B de um típico álbum de vinil e ninguém ouvia. Só se tornou um êxito quando surgiu num filme de 1955, "Blackboard Jungle", foi a primeira música de rock and roll a atingir o topo de vendas e penso que é a segunda música mais vendida de sempre.

A música era exatamente a mesma, quando foi um fracasso e quando passou a ser um sucesso, um ano depois. O que mudou foi a distribuição, o meio de marketing. A distribuição explica, assim, a popularidade da música.

Isto também explica por que a qualidade não é garantia de popularidade? Muitos projetos com qualidade não chegam ao conhecimento do público.

A popularidade é um conceito estranho na cultura. Se somos populares no secundário, isso significa que a maioria gosta de nós ou sabe quem somos. Se somos populares, como políticos, é porque milhares de pessoas votaram em nós, em detrimento de outro candidato.

Na cultura, porque há tanta competição por atenção, o que se torna um sucesso de vendas não é necessariamente popular.

Um filme que, num ano típico sem pandemia, chega aos mais vistos do ano nos Estados Unidos, como o "Star Wars", não é visto pela larga maioria da população. Ainda nos EUA, os livros no Top de vendas vendem, talvez, um milhão de cópias por ano. São muitos exemplares, mas o país tem mais de 300 milhões de habitantes, o que significa que os livros mais vendidos não são comprados por 99% da população.

Penso que a popularidade tem que ser analisada como fractal, um político popular nos Estados Unidos tem de garantir dezenas de milhares de votos, mas para um livro ser um sucesso de vendas, um site ou um produto serem populares não tem de se aproximar destes números, nem precisa de convencer a maioria dos americanos. A popularidade também tem de ser vista nesta perspetiva, matemática.