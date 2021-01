Oliveirense é a primeira equipa a derrotar o Sporting

A equipa de hóquei em patins do Sporting sofreu a primeira derrota da temporada, este domingo, em Oliveira de Azeméis, em jogo a contar para a jornada 15 do Campeonato Nacional, e fica com a liderança do campeonato em risco.

A Oliveirense bateu os leões, por 3-1, com três golos de Lucas Martínez, e consolidou o 4.º lugar, agora a três pontos do Sporting, que marcou no jogo deste domingo, por João Souto.

Foi apenas ao 18.º jogo da época que a equipa lisboeta conheceu o sabor da derrota. Apesar do percurso quase perfeito, o Sporting tem a liderança em risco.

O Óquei de Barcelos, também a realizar uma grande campanha (apenas uma derrota no campeonato), pode subir à liderança, se vencer o Turquel, na quarta-feira, no seu jogo da jornada 15 do Nacional.