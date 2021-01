O envelhecimento (muito) ativo dos desportistas

“Para a preparação do campeonato da Europa estive nos estágios com os atletas da seleção nacional e a diferença é grande. Não tenho o nível deles, mas faço o treino normalmente”, admitiu José Pinto Gomes.

“Eu não posso aceitar que alguém que faz desporto com regularidade não seja seguido por um médico: um médico em medicina desportiva, um traumatologista ou um ortopedista e, se isso não for viável, pelo menos uma visita regular ao médico de família, no sentido de fazer uma abordagem clínica sumária”, vincou Jones.

Sem nunca ter sido um atleta de elite na modalidade, Feijão sobe ao pódio regularmente nas competições para o seu grupo de idade. O terceiro lugar no Europeu de duatlo, em março, em Punta Umbria, em Espanha, foi a mais recente conquista, num exemplo do “corolário do treino”, como o próprio reconheceu.

O judoca José Pinto Gomes teve um percurso diferente: foi sétimo nos Jogos Olímpicos Montreal1976, na categoria de -63 kg, e, agora, como veterano, permanece no topo, tendo como prova o título nacional de veteranos de 2020, aos quais associou as presenças nos Europeus e Mundiais do escalão.

“Os veteranos não são muito apoiados, e, portanto, a participação em competições é paga pelos próprios”, lamentou o judoca do Sport Algés e Dafundo, que dedica a manhã ao treino físico e a tarde ao judo, modalidade eleita durante o seu percurso na Marinha.

“Durante o curso comecei a fazer judo, mas eu antes já tinha iniciado a prática da luta greco-romana, com 14 anos. Depois tive alguma facilidade e foi só fazer um ‘transfer’”, contou o mestre, à Lusa.

Ambos mantêm a prática regular, sem pensar num “pico de forma”, mas o judoca olímpico assegurou “treinar o mais possível, sempre com o objetivo de melhorar para ganhar”. Apesar do espírito competitivo, os dois concordam que as prioridades são o bem-estar, associado ao convívio com outros atletas veteranos, nas provas e treinos.