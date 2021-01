V. Guimarães-Farense adiado para 17 de fevereiro

O Vitória de Guimarães-Farense, da jornada 14 da I Liga, foi adiado, pela segunda vez, em 24 horas, devido ao gelo no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e foi reagendado para dia 17 de fevereiro, às 21h45, informou o Vitória de Guimarães, nas redes sociais.

Após avaliação, e reavaliação, o árbitro Fábio Veríssimo esteve com os capitães das equipas, André André e Ryan Gauld, no relvado, já cerca de uma hora depois da hora de início do jogo (18h00) e todos comprovaram que o terreno estava impraticável.

O gelo, apesar dos esforços dos responsáveis do Vitória de Guimarães, não derreteu e há zonas do relvado em que não há aderência. Foi percetível pelas imagens difundidas pela SportTV que, em determinadas zonas, só seria possível deslizar.

Perante este cenário, em tudo idêntico ao do dia anterior, Fábio Veríssimo decidiu voltar a adiar a partida. Originalmente agendado para sábado, às 18h00, o jogo foi remarcado para as 18h00 desde domingo, mas ainda não foi desta.

Depois de aguardar uma hora, em que houve novas tentativas de derreter o gelo que cobria várias zonas do relvado, o árbitro voltou a dar parecer negativo à realização do jogo.

