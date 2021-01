Moreirense bate Nacional na primeira vitória de Vasco Seabra

O Moreirense bateu o Nacional, este domingo, na Madeira, por 1-0 na primeira vitória de Vasco Seabra no comando técnico.

O único golo da partida surgiu perto do fim, pelo defesa-central Steven Vitória, aos 78 minutos de jogo, assistido por Filipe Soares.

Vasco Seabra somou a sua primeira vitória no comando técnico do Moreirense, depois de um empate contra o Vitória de Guimarães e uma derrota contra o Santa Clara.

O Moreirense sobe ao sétimo lugar, com 17 pontos em 14 jogos disputados, enquanto que o Nacional mantém-se no 12º posto, com os mesmos 13 pontos.