Marítimo vence em Barcelos e respira melhor na classificação

O Marítimo venceu, este domingo, em casa do Gil Vicente, por 1-0, e subiu ao oitavo lugar da I Liga.

O único golo da partida surgiu muito perto do fim, pelo central Lucas Áfrico, aos 87 minutos de jogo. Os insulares estiveram privados do seu melhor marcador, Rodrigo Pinho, que testou positivo à covid-19.

Com este resultado, a equipa de Milton Mendes termina a jornada 14 no oitavo posto da tabela, agora com 17 pontos somados, e afasta-se dos lugares inferiores da tabela, onde está o Gil Vicente, no 14º posto, com 13 pontos, apenas um a cima da linha de água.