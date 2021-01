Feirense volta às vitórias e sobe ao terceiro lugar da II Liga

O Feirense regressou às vitórias, este domingo, na receção ao FC Porto B, por 2-0.

Os golos da equipa fogaceira foram apontados já no segundo tempo e perto do fim da partida. Abraham Marcus abriu o marcador, aos 74 minutos, e Fabrício dilatou a vantagem pouco depois, aos 79 minutos de jogo.

O Feirense volta às vitórias depois de duas derrotas seguidas e sobe ao terceiro lugar, com 30 pontos, atrás da Académica, com 32, e do Estoril, com 36 e um jogo a menos.

Já o FC Porto B continua em má forma e no lugar de despromoção, no 17º posto, com 12 pontos somados.

Outros resultados

Académico de Viseu 1-2 Oliveirense

Arouca 0-0 Mafra