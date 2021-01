Tottenham de Mourinho volta às vitórias em casa do último classificado

O Tottenham venceu, este domingo, em casa do último classificado Sheffield United, por 3-1, no regresso às vitórias da equipa de José Mourinho.

Os "Spurs" já venciam aos cinco minutos de jogo, por Serge Aurier, com Harry Kane a dilatar a vantagem aos 40 minutos de jogo.

No segundo tempo, McGoldrick reduziu para a equipa da casa aos 59 minutos de jogo. Pouco depois, o Tottenham reagiu rapidamente e marcou o terceiro e último golo da partida, por Ndombele, aos 62 minutos de jogo, com um chapéu ao guarda-redes do Sheffield.

Com este resultado, o Tottenham subiu ao quarto lugar da Premier League, com 33 pontos, os mesmos que o Liverpool, que ainda não jogou. O Manchester City e Everton ainda podem ultrapassar os "Spurs".

Já o Sheffield United continua afundado no último lugar da tabela, com apenas cinco pontos e uma vitória no campeonato.