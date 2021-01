Ozil confirma saída do Arsenal e transferência para o Fenerbahçe

O futebolista alemão Mesut Ozil, dos ingleses do Arsenal, confirmou que vai assinar pelos turcos do Fenerbahçe, depois de vários meses sem jogar pelos "gunners".

“Estou muito feliz e muito animado, por Deus me ter dado a oportunidade de vestir a camisola do Fenerbahçe. Vou vesti-la com orgulho e dar tudo de mim pela equipa”, disse Mesut Ozil, em entrevista por telefone ao canal turco NTV.

Mesut Ozil, de 32 anos, de origem turca, vai viajar nas próximas horas para Istambul e, de acordo com vários órgãos de comunicação social turcos, irá assistir na segunda-feira ao jogo entre o Fenerbahçe e o Ankaragucu, da 18.ª jornada da Superliga.

Ozil não joga desde março

Em conflito com o Arsenal, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, o médio Mesut Özil não joga pelo clube inglês desde 7 de março de 2020. Em outubro, os "gunners" retiraram o alemão da sua lista de jogadores da Premier League, levantando questões sobre seu futuro em Londres.

O contrato de Ozil, tido como o jogador mais bem pago do plantel do Arsenal, com um salário anual estimado em 20 milhões de euros, estava previsto expirar no final da atual temporada.

Em entrevista à NTV, Ozil admitiu que “não jogava há muito tempo”, mas disse que continua a treinar regularmente e que está “em boas condições físicas”, pelo que, por esse lado, “não há qualquer problema”.

O internacional alemão, de origem turca, jogou, ainda, pelo Werder Bremen e pelo Schalke 04.