Nápoles goleia Fiorentina antes da Supertaça italiana

O Nápoles recebeu e goleou a Fiorentina, este domingo, por 6-0, no jogo que antecede a Supertaça italiana contra a Juventus, na próxima quarta-feira.

A equipa treinada por Gattuso já goleava por 5-0 ao intervalo, com golos de Insigne, aos 5 minutos, Demme, aos 36, Hirving Lozano, aos 38, e Zielinski, em cima do intervalo. No segundo tempo, Insigne bisou, de penálti, aos 72 minutos, e Politano, aos 89 minutos, estabeleceu o resultado final.

O internacional português Mário Rui foi titular no Nápoles e assistiu o golo de Zielinski.

O Nápoles sobe ao terceiro lugar da Serie A, com 34 pontos, e ganha motivação antes do duelo da Supertaça italiana contra a Juventus. A Fiorentina continua num mau momento, no 14º posto, com 18 pontos.