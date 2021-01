Messi expulso e Athletic conquista a Supertaça espanhola

O Athletic Bilbau ergueu a sua terceira Supertaça de futebol de Espanha, ao vencer 3-2 no prolongamento o FC Barcelona, após 2-2 no final do tempo regulamentar, na final disputada no Estádio Olímpico de Sevilha.

Depois de ter afastado o detentor do troféu Real Madrid nas meias-finais (2-1), dado que a Supertaça espanhola é disputada pelo segundo ano no sistema de ‘final-four’, o Athletic Bilbau levou a melhor sobre o FC Barcelona.

O 'Barça' esteve por duas vezes em vantagem, com golos do francês Antoine Griezmann, aos 40 e 77 minutos, mas o Athletic empatou por outras duas, por Óscar de Marcos, aos 42, e Asier Villalibre, aos 90, e chegou ao triunfo, já no prolongamento, por Inaki Williams, aos 94.

O encontro de Sevilha, sem público, ficou ainda marcado negativamente pela expulsão do argentino Lionel Messi, que viu o cartão vermelho direto aos 120+1 minutos, por conduta imprópria, numa decisão validada com o recurso ao videoárbitro.

O encontro foi equilibrado e de paciência, mas sem grandes oportunidades de golo, tendo o Athletic jogado ao longo da primeira parte mais perto da baliza do FC Barcelona, mas sem criar situações de perigo para o guarda-redes Ter Stegen.