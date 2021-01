Matilde Fidalgo diz que "jamais votaria em Marisa Matias"

Matilde Fidalgo, jogadora da seleção nacional de futebol feminino, mostrou-se indignada nas redes sociais por surgir num vídeo de apoio a Marisa Matias, candidata presidencial, sem ter dado consentimento para tal.

"Fui surpreendida hoje por um vídeo de apoio à candidata presidencial Marisa Matias, no qual eu, sem consentimento, apareço. As imagens foram gravadas, na condição de jogadora da seleção nacional, para um vídeo clipe da cantora Rita Redshoes, gravado há 3 anos atrás, e sem qualquer tipo de conotação política associada às imagens ou à letra da canção", explica.

A atleta do Benfica considera "vergonhosa a apropriação inautorizada da minha imagem", e deixa claro que não votará, "jamais, em Marisa Matias".

"É triste que até nos pequenos detalhes a política em Portugal se faça de forma pouco preparada e correta", afirma a jogadora.



À Renascença, fonte do Bloco de Esquerda reagiu à publicação da jogadora, dizendo que não se trata de um vídeo do partido nem da candidatura de Marisa Matias, mas sim da republicação do vídeo em questão pela cantora Rita Redshoes, em associação ao movimento #vermelhoembelém.