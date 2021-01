Manchester United segura liderança após empate em casa do Liverpool

O Manchester United empatou, este domingo, na deslocação ao terreno do Liverpool, num jogo sem golos, com a formação em que atua o internacional português Bruno Fernandes a segurar a liderança da Liga inglesa de futebol.

O campeão em título, Liverpool, que já não ganha para o campeonato há quatro partidas, não contou com o atacante português Diogo Jota, que continua lesionado, enquanto Bruno Fernandes jogou pelos 'red devils' até aos 89 minutos.

Com o empate neste encontro da 19.ª jornada, o Manchester United continua no topo da 'Premier League', com 37 pontos em 18 jogos, enquanto o Liverpool é terceiro, com 34.

Pelo meio está o Leicester, que venceu no sábado o Southampton e soma 35 pontos.

Depois, no quarto lugar, surge o Tottenham, que venceu hoje fora o Sheffield por 3-1, um resultado que permite à formação treinada pelo português José Mourinho ascender, 'à condição', ao quarto lugar da Liga inglesa de futebol, que dá acesso direto à 'Champions'.

O defesa costa-marfinense Serge Aurier fez logo aos cinco minutos o primeiro do jogo, relativo à 19.ª jornada da 'Premier League', e o 'inevitável' Harry Kane fez o 2-0, aos 40.

Já na segunda parte, a formação da casa, lanterna-vermelha em Inglaterra, reduziu, aos 59, através do irlandês David McGoldrick, mas o francês Tanguy Ndombélé fechou as contas, aos 62, com uma finalização extraordinária, que deu os três pontos ao Tottenham.

A equipa orientada por Mourinho está agora provisoriamente no quarto posto, com 33 pontos em 18 jogos, enquanto o Sheffield é o último, com apenas cinco pontos em 19 jornadas.

Porém, logo a seguir, vem o Manchester City (32 pontos), que recebe ainda hoje o Crystal Palace e pode subir alguns lugares na classificação, sendo ainda a única equipa do 'top 5' da tabela que tem uma partida em atraso.

O jogo que estava agendado para as 12h00, entre o Aston Villa e o Everton, foi adiado devido ao surto de covid-19 na formação anfitriã.