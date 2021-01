Inter de Milão vence e afunda Juventus na classificação

O Inter de Milão recebeu e bateu a Juventus, este domingo, por 2-0, na 18ª ronda da Serie A.

Arturo Vidal, ex-jogador da Juventus, abriu o marcador para o Inter, aos 12 minutos de jogo, assistido por Barella, que viria a fazer o segundo já na segunda parte, aos 52 minutos.

Cristiano Ronaldo foi titular na "Vecchia Signora", mas não conseguiu evitar mais um desaire.

Com este resultado, o Inter de Milão iguala o AC Milan na liderança, que ainda não jogou nesta jornada, com 40 pontos, e afunda a Juventus, que está no quinto posto com 33 pontos somados e apenas nove vitórtias em 17 jogos disputados.