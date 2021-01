Bayern de Munique vence e foge na liderança

O Bayern de Munique recebeu e venceu, este domingo, o Friburgo, por 2-1, e isolou-se na liderança da Bundesliga.

O clube bávaro voltou às vitórias, depois de ter perdido na última jornada contra o Borussia Monchengladbach. Robert Lewandowski, aos 7 minutos de jogo, abriu o marcador, resultado que se manteve até à hora de jogo.

Nils Petersen empatou o jogo aos 62 minutos, mas o Bayern de Munique chegou à vitória com um golo de Thomas Muller, aos 74 minutos de jogo.

O Bayern consegue aproveitar o empate do Leipzig e soma agora 36 pontos, com quatro de vantagem para o segundo classificado. A série de vitórias de seguida do Friburgo termina e a equipa mantém-se no oitavo posto, com 23 pontos.