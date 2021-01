Hotel do dono da TVI põe Douro em risco de perder estatuto de património da humanidade

O projeto de um hotel do empresário Mário Ferreira, dono da TVI, vai colocar a paisagem do Douro vinhateiro na lista dos bens classificados em perigo, “abrindo caminho para uma futura exclusão da lista de património mundial”. A notícia é avançada este domingo pelo jornal Público.

Segundo o mesmo jornal, a Comissão Nacional da Unesco (CNU) considera que aprovação de um hotel de cinco estrelas no lugar da Rede, concelho de Mesão Frio, é um fator que pode levar a retirada daquela região das que merecem estar na categoria de património mundial.

O ofício com que o embaixador José Moraes Cabral, que preside à CNU, fala do hotel de 180 quartos, como um projecto “fora de escala e significativamente dissonante com a paisagem do Alto Douro Vinhateiro”.



“A intervenção proposta afecta directamente os critérios que serviram de base à conscrição do bem na lista, [pelo que] recomendo que o Estado Parte não conceda a licença ao empreendimento. Também se insta que o Estado Parte se restrinja às recomendações apresentadas na revisão técnica do ICOMOS no que respeita aos projectos futuros”, refere o embaixador Moraes Cabral, na nota publicada pelo Público.