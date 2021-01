Banco de Fomento abre duas linhas de crédito de 1.100 milhões de euros

O Banco Português de Fomento abre esta segunda-feira as candidaturas para duas linhas de crédito de apoio à economia de 1.100 milhões de euros para apoiar a indústria, turismo e eventos, setores afetados pela crise pandémica.

Em comunicado, o Banco Português de Fomento (BPF) refere que as duas linhas de crédito foram criadas com o objetivo de “apoiar o emprego e a manutenção dos postos de trabalho de três setores fortemente afetados pela pandemia – o da indústria, o do turismo e o da montagem de eventos”.

A “linha de apoio à economia Covid-19 – empresas exportadoras da indústria e do turismo” tem uma dotação global de 1.050 milhões de euros.

Já a “linha de apoio à economia Covid-19 – montagem eventos” conta com 50 milhões de euros e destina-se a empresas cujo volume de negócio em 2019, seja em pelo menos 30% proveniente de atividade no âmbito da montagem de eventos, seja ao nível das infraestruturas ou do audiovisual.

Segundo o BPF, ambas as linhas estão disponíveis para micro, pequenas e médias empresas (PME), incluindo empresários em nome individual, bem como, para ‘small mid cap’ (pequena-média capitalização) e ‘mid cap’, em qualquer dos casos com atividade em território nacional continental, com um prazo máximo de operação de até 6 anos, incluindo 12 meses de carência de capital.