Secretariado de Catequese da Diocese do Porto leva ações de formação online aos quatro cantos do mundo

Desde outubro que o Secretariado da Educação Cristã da Diocese do Porto organiza diversas ações de formação sobre a plataforma zoom, mas não só. De acordo com a diretora do Secretariado, Isabel Oliveira foi também organizado “processo formativo que vai desde como usar as ferramentas para reunião na Web, como também ferramentas de interação com os catequisando, assim como também estamos agora a tentar dar continuidade no sentido de organizar materiais gráficos"; com resultados muitos positivos.

A responsável revela que “esta semana tivemos a inscrição de duas pessoas de Angola, temos também da Suíça, da Áustria, de França, da Alemanha, da bélgica, Brasil. E temos tido adesão de praticamente todas as dioceses do país”.

“Foi uma surpresa enorme e o que é interessante é que estamos a trabalhar desde outubro com vários grupos e desde outubro temos vindo a ter progressivamente pessoas a pedir para entrar neste processo formativo. Está a ser uma experiência muito interessante porque nós para além da formação técnica temos também a formação catequética", sublinha a responsável.

Esta sexta-feira, o Secretariado realizou mais uma formação sobre a plataforma Zoom. A iniciativa que se insere num processo formativo muito mais abrangente tem proporcionado “resultados muito satisfatórios”.

Isabel Oliveira relata a existência de “testemunhos fabulosos de como através destes meios digitais muitos catequistas conseguiram entrar na vida das famílias e proporcionar a essas famílias uma ajuda a viverem a sua vida de fé em família”. “E estamos a ter testemunhos absolutamente fantásticos da presença da própria família no ato catequético online", conclui a responsável.