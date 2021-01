Taremi pede desculpa pela expulsão no FC Porto-Benfica

Mehdi Taremi recorreu às redes sociais para pedir desculpa pela expulsão frente ao Benfica, na sexta-feira.

"Peço imensa desculpa a todos os meus colegas, equipa técnica, a todos os adeptos do FCP e equipa de arbitragem pelo meu cartão vermelho. (...) Sinto uma enorme tristeza neste momento, por deixar o Porto com 10 jogadores numa altura tão crucial do jogo", escreveu o avançado do FC Porto, no Twitter.

Aos 73 minutos do clássico, após consulta das imagens do lance, o árbitro mostrou o cartão vermelho direto a Taremi, por uma entrada sobre Otamendi.

O internacional iraniano garante que a intenção "foi jogar a bola e nunca lesionar o jogador do Benfica".

FC Porto e Benfica terminaram o clássico empatados a um golo. Continuam, por isso, igualados na classificação, com 32 pontos, a quatro do Sporting, que registou o mesmo resultado na receção ao Rio Ave.