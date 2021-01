FC Porto regressa aos treinos depois do clássico

O FC Porto voltou a treinar, este sábado, no Olival, poucas horas após o empate no clássico contra o Benfica, no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição começou a preparar o duelo da meia-final da Taça da Liga, na terça-feira, contra o Sporting. No boletim clínico portista figuram os nomes de Mbaye (ginásio) e Marcano (treino condicionado).

O plantel cumpre folga no domingo e volta a treinar na segunda-feira, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a projeção da partida.