Empate não "enche o ego" a Sérgio Conceição. "Satisfação é zero"

Sérgio Conceição lançou várias farpas a Jorge Jesus, após o empate do FC Porto na receção ao Benfica, por 1-1. O treinador portista recusa "encher o ego" com uma exibição que não se traduziu em vitória.

No final da partida, Jesus teceu rasgados elogios à exibição da sua equipa, dizendo que o Benfica tinha de ter vencido o jogo no Estádio do Dragão. Palavras que deixaram o treinador do FC Porto irritado.

"Este jogo pode encher o ego a uma ou outra pessoa da equipa adversária, mas a nós não, porque estamos conscientes de que somos o FC Porto e estes jogos são para ganhar. (...) Para o adversário, por aquilo que eu ouvi, é um resultado que os deixa satisfeitos e que fizeram um jogo espetacular. A mim não deixa nada satisfeito. A minha satisfação de empatar é zero. Foram dois pontos perdidos por nós", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Jogo difícil para todos e "muita luta" pelo título

Sérgio Conceição assumiu que "não foi um jogo espetacular", mas sim "muito difícil para as três equipas": FC Porto, Benfica e árbitros.

No entender do técnico portista, a partida foi equilibrada até à expulsão de Mehdi Taremi, aos 73 minutos, com vermelho direto.

"Foi um jogo muito competitivo. Na primeira parte, além do golo, há duas oportunidades para o Porto e duas para o Benfica, foi equilibrado. No segundo tempo, entrámos com o intuito de corrigir algumas coisas, mas a partir do momento em que o Mehdi foi expulso, as coisas ficaram mais difíceis. E mesmo assim o Marega teve uma oportunidade flagrante para ganharmos o jogo", assinalou.

Sérgio destacou que o Benfica "tentou defender com dois laterais-esquerdos", Grimaldo e Nuno Tavares, porque sabia que o corredor direito do Porto "é muito forte": "Sabíamos que o Benfica ia entrar com muito respeito porque fomos muito superiores na Supertaça."

Este empate significa que o Sporting mantém a vantagem de quatro pontos sobre o FC Porto. Sérgio Conceição lembrou que "o campeonato é longo e há muitos pontos em disputa". "Nós vamos à luta e vamos dar muita luta para conseguirmos o que é nosso", garantiu.