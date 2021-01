O regresso de Heloísa Apolónia contra o "medo" de sair à rua para votar em João Ferreira

Com a segunda semana oficial de campanha eleitoral para as presidenciais à espreita e com o voto antecipado marcado para este domingo em todo o país, começa a surgir no discurso das candidaturas o fantasma da abstenção, eventualmente acentuado pela pandemia e pelo receio na deslocação às urnas em segurança. Isto ficou clarinho na intervenção deste sábado da mandatária nacional da candidatura de João Ferreira, a ex-deputada Heloísa Apolónia, afastada das listas da CDU nas legislativas de 2019 e agora resgatada para a campanha das presidenciais. Falando no Fórum Municipal Luís Todi, em Setúbal, apenas com meia sala ocupada na tentativa de cumprir as regras sanitárias em pleno confinamento, Heloísa Apolónia assumiu que "estas eleições decorrem em condições muito particulares nesta situação de pandemia". E aqui ficou o apelo da ex-deputada que sabe que "há várias pessoas que querendo ir votar, querendo dar o seu voto a João Ferreira têm ainda assim algum receio de se dirigir ao local de voto com medo desta questão da pandemia". À plateia, Heloísa pediu que seja "um ponto de esclarecimento para essas pessoas, no sentido de transmitir que é possível no dia 24 de janeiro, que estão criadas todas condições, para que o voto seja feito em segurança, com todas as condições sanitárias".

Tratou-se, de resto, de um longo apelo da mandatária nacional do candidato apoiado pelo PCP, frisando ser "fundamental que ninguém falhe o seu voto no dia 24 de janeiro, porque cada voto é relevantíssimo no dia 24", reforçando que "estão asseguradas as condições para que ninguém falhe no dia 24 de janeiro". Antes de dar a palavra ao candidato presidencial, Heloísa apresentou-o dizendo que um dos "traços distintivos" de João Ferreira "é o apego à Constituição e ao que lá está inscrito, é na Constituição que se atribui dignidade a quem trabalha", resumiu. Ora, foi exactamente a partir da Lei Fundamental que o candidato estruturou toda a sua intervenção, aproveitando para dar uns remoques ao actual Presidente da República e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa. Nas "belas páginas" da Constituição está praticamente tudo, na visão de João Ferreira. Falta é "cumprir" o país que lá está escrito. Para o candidato "há um país por cumprir em relação aos mais jovens, como em relação aos mais idosos". Agarrando no caso dos jovens, João Ferreira destaca que "a Constituição diz que têm direito a uma proteção especial no acesso à educação, no acesso ao emprego, habitação, cultura", acrescentando que "para alguns grupos da população diz que é precisa uma proteção especial". E porque há sempre um mas, o "mas" de João Ferreira é que o que "existe nas páginas da Constituição tornou-se nos últimos anos numa vulnerabilidade especial". Isto acontece, na visão do militante comunista, "porque aquele que exerceu as funções de Presidente da República utilizou os seus poderes não para defender, cumprir, fazer cumprir a Constituição como jurou fazer, mas pelo contrário, usou esses poderes, para ao arrepio da Constituição deixar os jovens perante uma vulnerabilidade especial". Estava dado o primeiro remoque a Marcelo Rebelo de Sousa.