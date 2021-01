Surto no Lar da Ordasqueira em Torres Vedras com 96 infetados

Veja também:

O número de infetados associados ao surto de covid-19 no Lar de Nossa Senhora do Carmo, na Ordasqueira, no concelho de Torres Vedras, subiu para 96 infetados, segundo o último boletim epidemiológico municipal.

No domingo, o número de infetados era 79 e subiu para 96, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo município, baseando-se nos dados reportados pelo delegado de saúde.

Estão infetados todos os 70 utentes da instituição e a maioria dos 37 funcionários, depois de todos terem sido testados.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 3.185 casos confirmados de covid-19, dos quais 1.015 estão ativos, 2.126 recuperaram e 44 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou mais de dois milhões de mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.543 pessoas dos 528.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.