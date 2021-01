Surto de Covid atinge 16 dos 27 operacionais permanentes dos bombeiros de Mogadouro

Veja também:

Um surto de Covid-19 atingiu 16 dos 27 bombeiros que prestam serviço em permanência no Corpo de Mogadouro, no distrito de Bragança, disse este sábado à agência Lusa o presidente da direção desta Associação Humanitária.

"Estamos a viver um momento particularmente difícil no seio desta cooperação. Temos 16 elementos infetados pelo novo coronavírus que fazem parte de um grupo de homens e mulheres que diariamente asseguram o socorro às populações em missões e transporte de doentes urgentes e não urgentes", explicou o presidente da associação, João Gouveia.

Segundo o dirigente, há elementos do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros de Mogadouro que testaram "negativo", e que estão a "desdobrar-se em múltiplas funções", como assegurar as comunicações com a parte operacional e com a comunidade.

"Para já, temos estado a cumprir a nossa missão. Contudo, os próximos dias poderão ser complicados. Já recorremos à ajuda de uma cooperação vizinha para nos auxiliar no transporte de doentes com consultas programadas e não estamos a aceitar este tipo serviços", vincou o dirigente.

João Gouveia lamentou que as entidades competentes não coloquem os bombeiros na lista das prioridades da vacinação contra a Covid-19.