Parlamento Europeu debate semestre português e nomeação de procurador europeu

O Parlamento Europeu reúne-se esta semana para a primeira sessão plenária do ano, que decorrerá em formato semi-virtual, e que contará com a participação do primeiro-ministro, António Costa, e com um debate sobre a polémica do procurador europeu.

Na quarta-feira de manhã, António Costa irá participar na sessão plenária do PE para apresentar as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e debater com os eurodeputados o programa do semestre português.

No mesmo dia, a assembleia europeia irá também abordar a nomeação do magistrado português José Guerra para o cargo de procurador europeu – e dos seus homólogos belga e búlgaro, que também foram nomeados pelos respetivos governos à revelia da escolha de um comité de peritos europeus –, com um debate agendado sobre a “Falta de transparência nas nomeações do Conselho para a Procuradoria Europeia”.

Durante esse debate, a presidência portuguesa – enquanto líder do Conselho da UE, a quem o PE pediu esclarecimentos sobre as nomeações – irá prestar declarações aos eurodeputados, sendo que não está, no entanto, prevista qualquer tomada de posição do hemiciclo sobre o assunto.