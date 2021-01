Ministro das Finanças testa positivo à Covid-19

Na última quinta-feira, soube-se que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, também está infetada com Covid-19 .

De acordo com a nota, o ministro das Finanças encontra-se "em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas".

João Leão, ministro do Estado e das Finanças, testou positivo à Covid-19, este sábado. A notícia foi confirmada pelo gabinete do ministro, num comunicado enviado às redações.

Encontra-se, desde a última segunda-feira, em isolamento domiciliário, segundo uma nota do Governo enviada à redação.

Como esteve em contacto com o ministro do Ambiente e da Ação Climática e o ministro do Mar, estes dois governantes estão também em isolamento profilático.



Os três participaram por videoconferência na reunião do Conselho de Ministro da última quarta-feira.

João Leão e Ana Mendes Godinho não são os primeiros membros do Governo com Covid-19: em outubro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, também testou positivo.

Em novembro, o ministro Nelson de Souza, titular da pasta do Planeamento, recebeu um teste positivo depois de o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, ter sido diagnosticado com Covid-19.

Portugal tem assistido a um pico do número de novos casos de Covid-19, registando há vários dias seguidos mais de uma centena de mortes por dia.

Só este sábado, morreram 166 pessoas e foram contabilizados 10.947 novos casos, dois novos máximos nacionais desde o início da pandemia.

As novas medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para controlar a pandemia de Covid-19, entre as quais o dever de recolhimento domiciliário, entraram em vigor às 00h00 da última sexta-feira.