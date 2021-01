Lisboa, Almada, Torres Vedras. Com recordes diários Covid, há hospitais "no limite" e em "pré-catástrofe"

É preciso controlar infeções

No início desta semana, na terça-feira, Portugal ultrapassou, pela primeira vez, os quatro mil internamentos por Covid-19 (4.043). Tal como aconteceu com as mortes e os casos diários, este sábado foi o pior dia até à data em termos de hospitalizações.

Nas últimas 24 horas, o país passou a barreira dos quatro mil internamentos em enfermaria, com 4.015 pessoas hospitalizadas. O recorde de internados em UCI’s registou-se neste mesmo dia, com 638 pessoas nos cuidados intensivos.

Os aumentos foram verificados a cada dia que passou, durante a semana, com apenas alguns abrandamentos ligeiros pontuais, que rapidamente voltaram a entrar no ritmo acelerado das subidas. Na quinta-feira, o país atingiu, pela primeira vez desde o início da chegada da pandemia, os 600 internados em UCI’s.

Em linha com o alerta de José Artur Paiva no domingo passado, também hoje o diretor do Centro Hospitalar Lisboa Norte pediu hoje à população que entenda a importância de se cumprirem as restrições, sob pena de sobrecarregar ainda mais hospitais "já no limite".

"A instituição, que está perfeitamente dimensionada para tratar a sua população, consegue tratar a população toda, mas se a população toda começa a ter muitos hospitais sem capacidade, um ou dois hospitais não têm capacidade de absorver todas as necessidades da região".