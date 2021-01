Incêndio numa habitação em Palmela causa um ferido grave e outro ligeiro

Um incêndio numa habitação em Palmela, concelho do distrito de Setúbal, causou, na noite de sexta-feira, um ferido grave e outro ligeiro, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, Rui Laranjeira.

Residentes na habitação atingida pelo fogo, as vítimas, “na casa dos 80 anos”, foram transportadas para o hospital de São Bernardo, em Setúbal, depois das chamas terem queimado dois compartimentos do edifício situado na União de Freguesias de Poceirão e Marateca, acrescentou a fonte.

Face ao alerta, dado às 20:36, os Bombeiros Voluntários de Águas de Moura deslocaram-se ao local, juntamente com uma viatura médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), e meios da GNR do Poceirão e da Polícia Judiciária, numa operação que, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, envolveu 14 operacionais e sete viaturas.