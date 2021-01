Hospital Santa Maria. "Estamos no limite, procura aumentou cerca de 70% em 15 dias"

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHULN), Daniel Ferro, alertou este sábado que o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, "já está a tratar doentes para além da capacidade que instalou".

"Estamos próximos do limite, mas ainda com capacidade de adaptação", refere. De acordo com o presidente do CHULN, a situação de sobrecarga do hospital não se pode alongar por mais do que uma ou duas semanas. "É preciso que estabilize. Esperemos que em duas semanas esta situação fique controlada". Daniel Ferro alertou que, "se a procura crescer mais 80 ou 90% nos próximos dias, não há capacidade no sistema".

"Não há situações de caos, há situações de pico", esclarece, um dia depois de terem sido denunciadas cenas de caos com ambulâncias retidas em filas durante horas.

"Não estava previsto uma dimensão de necessidades desta ordem. Tivemos de acrescentar ao plano de contingência que tínhamos completado na semana passada, por um período curto e de forma limitada", explicou Daniel Ferro durante uma conferência de imprensa que decorreu às portas do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Apesar da situação pontual de congestionamento, verificada na noite de sexta-feira, "não houve necessidade de transferir doentes", sublinhou o responsável, acrescentando que, neste momento, o hospital conta com 201 internados e 45 pessoas nas unidades de cuidados intensivos. Ainda assim, Daniel Ferro fala numa situação "de crise" com um "sobresforço bem visível" no facto de, entre as cinco unidades Covid que vão estar em funcionamento nos próximos dias, "três delas serem unidades novas, instaladas em sítios que não têm a ver com cuidados intensivos".