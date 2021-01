Hospital de Torres Vedras criou uma nova enfermaria com mais 21 camas

O Hospital de Torres Vedras garante à Renascença que a situação nas urgência é agora mais calma, depois de na noite de sexta-feira ter sido denunciado que várias ambulâncias tiveram de esperar muito tempo para ter acesso àquela unidade hospitalar.

Já este sábado, em comunicado, aquele centro hospitalar, anunciou que "por forma a reforçar a capacidade de resposta", foi ainda ontem criada uma nova enfermaria destinada a doentes covid, com lotação para 21 camas.

Na mesma missiva, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste confirma que na sequência da elevada afluência de doentes à Área Dedicada para Doentes Respiratórios (ADR-SU) da Unidade de Torres Vedras nos últimos dias, "verificaram-se constrangimentos no tempo de espera para atendimento". "Atualmente, não existem ambulâncias em espera no exterior desta Unidade Hospitalar", evidencia.



Na última noite dezenas de ambulâncias fizeram filas á porta da urgência de Covid-19. Fonte dos bombeiros indicou à Renascença que grande parte dos doentes eram de lares de idosos.

Já este sábado, soube-se que no Lar Nossa Senhora do Carmo, na Ordasqueira, concelho de Torres Vedras subiu para 96 o número de infetados, ou seja todos os 70 utentes do lar e a maioria dos 37 funcionários estão positivos.

A administração do Hospital da região Oeste prevê ainda hoje fazer um comunicado.