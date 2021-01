Há 18 novas exceções no segundo confinamento. Saiba o que muda

Veja também:

Portugal voltou a confinar, na última sexta-feira, numa nova tentativa de conter a pandemia da Covid-19. O primeiro-ministro, António Costa, disse quando apresentou as regras do novo confinamento que agora o país já tinha um maior conhecimento do vírus e de como a pandemia se propaga, pelo que as medidas foram calibradas para serem, segundo o Governo, o mais efetivas em termos sanitários e o menos perturbadoras posssível para a atividade económica. Há por isso, um conjunto mais alargado de situações que são exceção à regra de ficar em casa.

O primeiro confinamento deixou as ruas vazias e foram poucos os comércios e serviços que puderam manter as portas abertas. Desta vez, as regras são mais alargadas: há mais 18 exceções em comparação com março.