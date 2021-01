Covid-19 vai fazer aumentar consumo de antidepressivos e ansiolíticos em Portugal

A meio do ano passado, Portugal era o quinto país da OCDE que mais consumia este tipo de medicamentos . E tem um histórico nas últimas décadas de grande dependência destes fármacos.

Miguel Ricou, presidente do Conselho de Psicologia Clínica da Ordem dos Psicólogos, olha para o contexto da pandemia e não tem dúvidas em dizer que o número de casos de pessoas em sofrimento psicológico vai aumentar . E sempre que este cresce, em Portugal, a resposta prioritária é a medicação . Traduzindo o ansiolítico e o antidepressivo são as soluções mais comuns para os problemas.

“Existe em Portugal um maior recurso de psicofármacos, antidepressivos e ansiolíticos, e uma utilização mais extensiva do que o ideal ”, reconhece.

Ricou alerta para que tanto os ansiolíticos como os antidepressivos, por si só, não resolvem o problema, e que é necessário uma maior aposta no acompanhamento psicológico.

O presidente do Conselho de Psicologia Clínica da Ordem dos Psicólogos entende que, passado um ano, temos uma população mais débil em termos de saúde mental, e que os riscos de um novo confinamento são os de agravar as situações que se adensaram no último ano.

“Os riscos são os mesmos: as pessoas estão mais isoladas, reduzidas ao núcleo familiar, há os problemas do trabalho à distância, e as condições da economia que se vai agravar”, enumera.

O especialista considera que as pessoas estão mais vulneráveis e “em maior risco de adoecer”. Ainda assim, salvaguarda que é natural andarmos “menos bem-dispostos, mais irritados, mais tristes e com menos esperança”.

“Isso não significa que vamos ficar doentes. Apenas vamos passar dias piores”, sublinha.