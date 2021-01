Covid-19. Madeira regista número mais elevado de mortos e eleva total para 27

Veja também:

A Madeira registou este sábado quatro mortes por covid-19, o número diário mais alto desde o início da pandemia, elevando para 27 os óbitos associados à doença, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo também mais 117 casos de infeção.

Entre os mortos, está uma mulher de 38 anos, a vítima mais jovem na região autónoma, que se encontrava internada no Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal. A Direção Regional de Saúde esclarece que faleceram também no hospital dois homens, de 69 e 71 anos, e uma mulher de 73 anos no domicílio.

Dos 117 casos positivos reportados hoje, quatro são importados - um proveniente da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um de Espanha, um da Suíça e um da Venezuela - e 113 casos de transmissão local, elevando para 3.335 o total de infetados no arquipélago, dos quais 1.509 estão ativos.

"Hoje há mais 107 casos recuperados a reportar e a região passa a contabilizar 1.799 casos recuperados de covid-19", refere a Direção Regional de Saúde.

Em relação ao isolamento dos positivos, 62 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 1.376 em alojamento próprio e 71 pessoas encontram-se hospitalizadas, duas nos cuidados intensivos.